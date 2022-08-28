Сделать простой сайт. Есть только доменное имя. Визуальный пример: spbfw.ru , вместо сервиса дизайнеры должен быть сервис голосования. Все картинки, логотипы , фото, видео предоставим. Важно! Нужен сервис голосования через ВК. Это будет сайт премии, на него будут залиты фото с описанием, чтобы пользователи смогли проголосовать за лучший проект. Сайт в 8-10 страничек и блок голосования