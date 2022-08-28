Требуется разработка сайта под ключ для получения лидов с минималистичным дизайном. Сайт должен быть адаптивным, разработан на WordPress или аналогичной платформе для самостоятельного редактирования. Предусмотреть возможность размещения сжатых фото и легкой корректировки материалов с мобильных устройств. Оплата через площадку, цена минимальная, сроки гибкие.
Сделать сайт на WordPress
Сделать простой сайт. Есть только доменное имя. Визуальный пример: spbfw.ru , вместо сервиса дизайнеры должен быть сервис голосования. Все картинки, логотипы , фото, видео предоставим. Важно! Нужен сервис голосования через ВК. Это будет сайт премии, на него будут залиты фото с описанием, чтобы пользователи смогли проголосовать за лучший проект. Сайт в 8-10 страничек и блок голосования
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