Сделать сайт на WordPress

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Закрыт9 заявок1969 просмотров

Сделать простой сайт. Есть только доменное имя. Визуальный пример: spbfw.ru , вместо сервиса дизайнеры должен быть сервис голосования. Все картинки, логотипы , фото, видео предоставим. Важно! Нужен сервис голосования через ВК. Это будет сайт премии, на него будут залиты фото с описанием, чтобы пользователи смогли проголосовать за лучший проект. Сайт в 8-10 страничек и блок голосования

WordPress
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