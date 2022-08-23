Требуется разработка сайта-визитки на английском языке для команды, работающей с новыми криптовалютами. Сайт должен кратко представлять команду, ее опыт и проекты, с которыми она работает, включая тестнеты и мейннеты. Основное внимание уделите презентации высококлассных специалистов и их достижений в области криптовалют.
Сделать лендинг
Необходимо сделать лендинг для компании про производству стальных дверей и профилей.
ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
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