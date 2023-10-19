Web Разработчик - Web дизайнер - Маркетолог

Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте расскажу немного о себе и своём опыте.

Занимаюсь разработкой сайтов/интернет-магазинов/онлайн школ

Сам собираю дизайн всех сайтов - Web - дизайнер.

Занимаюсь разработкой телеграмм ботов (как самописных, так и через сервисы )

Профессионально работают на CMS WordPress, более 10 лет.

Огромный опыт работы в Figma, Photoshop, Adobe Illustrator

Также более 8 лет занимаюсь SEO продвижением, Таргетингом в соц.сетях, Яндекс.Директ и РСЯ

Последние работы:

happydayanimator.ru - в данный момент идёт доработка.

web-digital.store

centerzaima.online - серая тематика (создал сайт + разработал дизайн + завел сайт на рекламу в Яндекс, пришлось сильно попотеть, что бы пробиться через ФЗ "о рекламе")

smmia.ru - разработка сайта для эксперта в инфобизнеса

millionova-fit.ru

Всегда стараюсь подобрать доступное решение для своих клиентов.

Хороших вам новостей, Ярослав.

На связи с 8:00-22:00 в телеграмм @zvobr2