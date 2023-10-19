Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте расскажу немного о себе и своём опыте.
Занимаюсь разработкой сайтов/интернет-магазинов/онлайн школ
Сам собираю дизайн всех сайтов - Web - дизайнер.
Занимаюсь разработкой телеграмм ботов (как самописных, так и через сервисы )
Профессионально работают на CMS WordPress, более 10 лет.
Огромный опыт работы в Figma, Photoshop, Adobe Illustrator
Также более 8 лет занимаюсь SEO продвижением, Таргетингом в соц.сетях, Яндекс.Директ и РСЯ
Последние работы:
happydayanimator.ru - в данный момент идёт доработка.
centerzaima.online - серая тематика (создал сайт + разработал дизайн + завел сайт на рекламу в Яндекс, пришлось сильно попотеть, что бы пробиться через ФЗ "о рекламе")
smmia.ru - разработка сайта для эксперта в инфобизнеса
Всегда стараюсь подобрать доступное решение для своих клиентов.
Хороших вам новостей, Ярослав.
На связи с 8:00-22:00 в телеграмм @zvobr2
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