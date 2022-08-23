Многостраничный сайт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок602 просмотра

Добрый день, для сайта "Обои для рабочего стола" по готовому дизайн (будет в течении недели) необходимо:

1) Верстка всех страниц

2) Создание личного кабинета с возможностью добавлять избранные картинки и создавать папки 

 

Макет без дизайна - количество страниц тоже самое 

https://www.figma.com/file/eQI5baXvE86uc7f990A17b/Wallpaper?node-id=82:940

Со стороны Seo и контента будем выполнять самостоятельно. На выходе ожидаем получить готовый сайт с удобным способом добавление контента по типу

 https://burst.shopify.com/animal

https://wallpapers.com/

﻿Бюджет и сроки обсуждаются 

Node.js
3 года назад
lena0703200144
24 года
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Заявки фрилансеров

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