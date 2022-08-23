Требуется разработать сайт магазина «под ключ». Ожидается обсуждение всех деталей проекта, включая дизайн, функционал и интеграцию с платёжными системами.
Многостраничный сайт
Добрый день, для сайта "Обои для рабочего стола" по готовому дизайн (будет в течении недели) необходимо:
1) Верстка всех страниц
2) Создание личного кабинета с возможностью добавлять избранные картинки и создавать папки
Макет без дизайна - количество страниц тоже самое
https://www.figma.com/file/eQI5baXvE86uc7f990A17b/Wallpaper?node-id=82:940
Со стороны Seo и контента будем выполнять самостоятельно. На выходе ожидаем получить готовый сайт с удобным способом добавление контента по типу
https://burst.shopify.com/animal
Бюджет и сроки обсуждаются
Заявки фрилансеров
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