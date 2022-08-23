Необходимо разработать сайт-визитку для презентации встречи с функцией голосования за донат. При донате пользователь должен указать адрес с автозаполнением, который будет сохраняться и отображаться на карте с отметками по каждому адресу и сумме доната. Интеграция с Google Maps для визуализации результатов донатов.