Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Сайт
Здравствуйте! Нужно сделать сайт. В сжатые сроки. С переключением на английский язык.
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