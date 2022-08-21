есть некий проект с двумя участниками, нужно создать сайт визитку для презентации встречи и голосование за донат. При донате должен будет указываться адрес с автозаполнением, затем этот адрес и величина доната сохраняется и отображается на карте (точка адреса и количество доната). Нужно связать заполнение адреса, величину доната и карту, на которой будут отображаться результаты донатов