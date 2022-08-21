Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Создать сайт с донатами и гугл картой
есть некий проект с двумя участниками, нужно создать сайт визитку для презентации встречи и голосование за донат. При донате должен будет указываться адрес с автозаполнением, затем этот адрес и величина доната сохраняется и отображается на карте (точка адреса и количество доната). Нужно связать заполнение адреса, величину доната и карту, на которой будут отображаться результаты донатов
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