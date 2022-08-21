Создать сайт с донатами и гугл картой

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Закрыт9 заявок380 просмотров

есть некий проект с двумя участниками, нужно создать сайт визитку для презентации встречи и голосование за донат. При донате должен будет указываться адрес с автозаполнением, затем этот адрес и величина доната сохраняется и отображается на карте (точка адреса и количество доната). Нужно связать заполнение адреса, величину доната и карту, на которой будут отображаться результаты донатов

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