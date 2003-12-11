Начинающий C++ разработчик с опытом в обработке звука

Василий, 21 год

Мои сферы направленности: Обработка звука | C++ разработка

Обо мне:

Привет! Я Василий, с желанием стать профи в программировании на C++. Хотя я только начинаю свой путь в C++, у меня есть немного опыта в С++ и сильное желание развиваться. Так же я занимаюсь обработкой звуков, сведением треков, и прочее что связано со звуком, ведь я 8 лет занимаюсь написанием треков в Fl Studio 21 так что мне не составит проблем выполнить какой то ваш заказ связанный по теме звука.

Ключевые навыки:

Обработка звука: Широкий опыт в работе с DAW FL Studio 21. Создание и редактирование музыкальных треков, звуковых эффектов, а также сведение и мастеринги материалов. Знание различных музыкальных стилей и техник обработки звука.

C++ программирование: Очень начальный уровень, стремление к обучению и совершенствованию своих навыков. Интерес к разработке приложений\скриптов\игр.



Цели:

Я ищу возможности для роста и обучения в сфере C++ и открыт к различным заказам, которые помогут мне развить навыки программирования. Хотел бы поработать над проектами, где я смогу применить свой опыт в обработке звука или еще больше получить опыта в с++.

Почему выбирают меня:

Высокая мотивация к обучению.

Желание сотрудничать и обмениваться знаниями с другими профессионалами в области.

Творческий подход к решению задач и внимание к деталям.

Если вы ищете надежного и целеустремленного специалиста для работы над проектами в области обработки звука или разработки на C++, свяжитесь со мной! Я готов к новым вызовам и с нетерпением жду возможности помочь вам в реализации ваших идей.