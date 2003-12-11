Василий, 21 год
Мои сферы направленности: Обработка звука | C++ разработка
Обо мне:
Привет! Я Василий, с желанием стать профи в программировании на C++. Хотя я только начинаю свой путь в C++, у меня есть немного опыта в С++ и сильное желание развиваться. Так же я занимаюсь обработкой звуков, сведением треков, и прочее что связано со звуком, ведь я 8 лет занимаюсь написанием треков в Fl Studio 21 так что мне не составит проблем выполнить какой то ваш заказ связанный по теме звука.
Ключевые навыки:
Обработка звука:
Широкий опыт в работе с DAW FL Studio 21.
Создание и редактирование музыкальных треков, звуковых эффектов, а также сведение и мастеринги материалов.
Знание различных музыкальных стилей и техник обработки звука.
C++ программирование:
Очень начальный уровень, стремление к обучению и совершенствованию своих навыков.
Интерес к разработке приложений\скриптов\игр.
Цели:
Я ищу возможности для роста и обучения в сфере C++ и открыт к различным заказам, которые помогут мне развить навыки программирования. Хотел бы поработать над проектами, где я смогу применить свой опыт в обработке звука или еще больше получить опыта в с++.
Почему выбирают меня:
Высокая мотивация к обучению.
Желание сотрудничать и обмениваться знаниями с другими профессионалами в области.
Творческий подход к решению задач и внимание к деталям.
Если вы ищете надежного и целеустремленного специалиста для работы над проектами в области обработки звука или разработки на C++, свяжитесь со мной! Я готов к новым вызовам и с нетерпением жду возможности помочь вам в реализации ваших идей.