Добрый день. Есть сайт ventoxx.com/ru

Нужно скопировать один в один, посадить на другой домен и залить на хостинг, но нужно добавить к скопированному сайту версию на румынском языке. Т.е чтобы получился двухязычный сайт на русском и на румынсоком языке.

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