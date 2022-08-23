Лендинг копия сайта

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Закрыт10 заявок425 просмотров

Приветствую ,нужно скопировать сайт,поставить на наш домен+хостинг+добавить адрес кошелька Криптовалюты https://bixter.org/exchange/sberbank_rub-tron_trx

нужно чтоб обновлялись курсы ,человек заполнял форму и его перекидывало на страничку с нашими реквизитами 

3 года назад
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