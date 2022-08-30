Требуется создать копию сайта с установкой на наш домен и хостинг. Необходимо добавить адрес криптовалютного кошелька, обеспечить обновление курсов, а также реализовать форму для заполнения, после которой пользователь будет перенаправлен на страницу с реквизитами.