Требуется разработка сайта-визитки на английском языке для команды, работающей с новыми криптовалютами. Сайт должен кратко представлять команду, ее опыт и проекты, с которыми она работает, включая тестнеты и мейннеты. Основное внимание уделите презентации высококлассных специалистов и их достижений в области криптовалют.
Создать готовый сайт
Добрый вечер!
Есть ориентировочное тз на разработку сайта – Обои для рабочего стола, более детальное будет позже.
Готовы ли Вы взяться за такой проект и сможете ли указать ориентировочную
стоимость?
https://docs.google.com/document/d/1yfqyKbq3pm2rHGMtbaCY6-yC8fg6-dfoQo999jGGJoc/edit
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