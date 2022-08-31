Студент 3 курса Белорусского Государственного факультета

Владею языками: Английский, Украинский

Стек: Javascript, Python, Vue.js (Composition API, Vuex), React.js (Redux, Mobx), Tailwind, Bootstrap, UI libraries.

Начал изучать программирование на первом курсе университета, начал с C++ и Python для лабораторных работ. Первое время использовал Python для решения базовых математических задач и реализации математических методов в физике, но потом заинтересовался веб-приложениями и Frontend. Знаком с Vue.js (Vuex, Composition API), React.js (Redux, Mobx) и всеми его инструментами, хорошо знаю Vanilla Javascript, есть опыт работы с Typescipt в React, Node.js. Имея базовые знания абстрактной алгебры, теории групп и категорий, я очень интересуюсь функциональными языками программирования (особенно Haskell).

Есть знания и опыт семантической верстки, использования препроцессоров, опыт верстки макета без дизайна.

Делал небольшие pet-проекты, один из них есть на github - https://github.com/offishabby/cryptodash (Vue.js, Websockets)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gleb-voitko-7404ab246/