Front-end developer

Я дипломированный Front-end разработчик который способен вам помочь с проэктами разной сложности. Так же имею опыт в Back-end разработке, поэтому с легкостью смогу реализовать создание целого сайта на таких движка как Wordpress и October.

Работая со мной вы получаете экономию средств, высокое качество и быструю поддержку. Постоянно нахожусь на связи и готов ответить на все вопросы в любое удобное для вас время!

Ссылка на мой телеграм: https://t.me/Hotabych01

Номер телефона для связи со мной: +380976930115