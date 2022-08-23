Добрый вечер!

Есть ориентировочное тз на разработку сайта – Обои для рабочего стола, более детальное будет позже.

Готовы ли Вы взяться за такой проект и сможете ли указать ориентировочную

стоимость?

https://docs.google.com/document/d/1yfqyKbq3pm2rHGMtbaCY6-yC8fg6-dfoQo999jGGJoc/edit