Сайт под ключ.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок443 просмотра

Требуется одностраничный сайт визитка по продаже услуг. Итогом является получение лидов в виде заказа, вопроса, обращения в Телеграм канал, дополнительно сбор данных в файл для учёта и обработки.Углубление в материал разворачивание текста, переход на другие страницы по нажатию на ссылку.Размещение уменьшенного фото разворачивающегося по нажатию на него.Возможность принимать платежи в любой валюте и крипте, это подвал.Заполнение моё, с вас только рыба, шаблон.Возможность коррекции и внесения материала со смартфона и вообще сайт для смартфона.Исполнителя выберу по примеру дизайна согласно задания и цене.Логотип он же название:  простенький символ, не суть, это на ваш выбор светлого формата, теплых тонов.

Пример, шаблон откуда содрать дизайн и структуру: https://urantia.me/

В итоге получится также, но с подвалом и формой приёма заказов или задавания вопросов которые идут в файл для хранения и обработки и в канал теллергам для быстрой реакции.

3 года назад
shnur-anatol
Анатолий 
46 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Сокольський
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Кирилл
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Игорь
 
31 год
3 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»

  • Похожие заказы

  • Требуется изготовление сайта под ключ

    Требуется разработка сайта под ключ для получения лидов с минималистичным дизайном. Сайт должен быть адаптивным, разработан на WordPress или аналогичной платформе для самостоятельного редактирования. Предусмотреть возможность размещения сжатых фото и легкой корректировки материалов с мобильных устройств. Оплата через площадку, цена минимальная, сроки гибкие.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на WordPress

    Требуется разработка простого сайта на WordPress с сервисом голосования через ВК. Сайт будет состоять из 8-10 страниц, где пользователи смогут голосовать за лучший проект. Все материалы, включая фото и видео, будут предоставлены. Визуальный пример: spbfw.ru.

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание многостраничного сайта

    Требуется разработать многостраничный сайт для бренда нижнего белья с 14 страницами. Используйте HTML, CSS и любой пакет для сборки фронтенда. Дизайн будет основываться на готовых структурах и прототипах. Цель — увеличить обращения и продажи компании. Вся необходимая информация будет предоставлена.

    CSSHTMLJavaScript
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать быстрый сайт в 5 страниц на webflow.com.

    Требуется разработка быстрого сайта на 5 страниц с использованием платформы webflow.com. Заказ включает создание сайта «под ключ». Прикреплен файл с кратким ТЗ, расширенная информация будет предоставлена исполнителю.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Кіно сайт під ключ

    Шукається фахівець для створення кіносайту під ключ. Необхідно реалізувати всі функції для користувачів, включаючи дизайн, розробку та запуск сайту. Очікується повний цикл роботи від ідеї до готового продукту.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг

    Требуется разработать лендинг для компании, занимающейся производством стальных дверей и профилей. Заказ включает создание сайта «под ключ» с учетом технического задания, указанного в приложении.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг копия сайта

    Требуется создать копию сайта с установкой на наш домен и хостинг. Необходимо добавить адрес криптовалютного кошелька, обеспечить обновление курсов, а также реализовать форму для заполнения, после которой пользователь будет перенаправлен на страницу с реквизитами.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт.

    Необходимо скопировать сайт ventoxx.com/ru на другой домен и хостинг, добавив румынскую версию. Ожидается создание двухязычного сайта с поддержкой русского и румынского языков. Укажите стоимость работы.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад