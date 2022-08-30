Требуется одностраничный сайт визитка по продаже услуг. Итогом является получение лидов в виде заказа, вопроса, обращения в Телеграм канал, дополнительно сбор данных в файл для учёта и обработки.Углубление в материал разворачивание текста, переход на другие страницы по нажатию на ссылку.Размещение уменьшенного фото разворачивающегося по нажатию на него.Возможность принимать платежи в любой валюте и крипте, это подвал.Заполнение моё, с вас только рыба, шаблон.Возможность коррекции и внесения материала со смартфона и вообще сайт для смартфона.Исполнителя выберу по примеру дизайна согласно задания и цене.Логотип он же название: простенький символ, не суть, это на ваш выбор светлого формата, теплых тонов.

Пример, шаблон откуда содрать дизайн и структуру: https://urantia.me/

В итоге получится также, но с подвалом и формой приёма заказов или задавания вопросов которые идут в файл для хранения и обработки и в канал теллергам для быстрой реакции.