Требуется разработка сайта под ключ для получения лидов с минималистичным дизайном. Сайт должен быть адаптивным, разработан на WordPress или аналогичной платформе для самостоятельного редактирования. Предусмотреть возможность размещения сжатых фото и легкой корректировки материалов с мобильных устройств. Оплата через площадку, цена минимальная, сроки гибкие.
Сайт под ключ.
Требуется одностраничный сайт визитка по продаже услуг. Итогом является получение лидов в виде заказа, вопроса, обращения в Телеграм канал, дополнительно сбор данных в файл для учёта и обработки.Углубление в материал разворачивание текста, переход на другие страницы по нажатию на ссылку.Размещение уменьшенного фото разворачивающегося по нажатию на него.Возможность принимать платежи в любой валюте и крипте, это подвал.Заполнение моё, с вас только рыба, шаблон.Возможность коррекции и внесения материала со смартфона и вообще сайт для смартфона.Исполнителя выберу по примеру дизайна согласно задания и цене.Логотип он же название: простенький символ, не суть, это на ваш выбор светлого формата, теплых тонов.
Пример, шаблон откуда содрать дизайн и структуру: https://urantia.me/
В итоге получится также, но с подвалом и формой приёма заказов или задавания вопросов которые идут в файл для хранения и обработки и в канал теллергам для быстрой реакции.
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