Vladislav968

МОИ НАВЫКИ РАБОТЫ ВНИЗУ

Здравствуйте, если вы читаете это резюме, значит узнаете немного обо мне. Что же я умею или какой работой могу занятся?

1. Менеджер по работе с клиентами (смогу привести много клиентов, довожу их до покупки товара)

2. Копирайтер (написание статтей, обрабатывать текст, переписать рукописный текст и тд.)

3. Настройка маркетинговой рекламы (есть разные ходы, фишки как привлечь очень много клиентов)

4. Создание сайтов через Tilda (могу создать сайт интернет-магазин, информационный и много другого)

5. Упаковка профилей Instagram (оформлю ваш профиль под любую тему, + дополнительно могу написать описание и посты)

6. Введение профиля Instagram или канал в Telegram (могу стабильно вылаживать посты, сторисы и тд.)

7. Продвижение в любой соц. сети (могу раскрутить ваш профиль для привлечения новых клиентов или просто людей)

8. Многие простенькие задачи в интернете