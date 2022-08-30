Требуется разработка одностраничного сайта-визитки для продажи услуг. Сайт должен собирать лиды через формы, включать возможность оплаты в любой валюте и криптовалюте. Необходимо обеспечить адаптивность для мобильных устройств и возможность редактирования контента. Дизайн должен быть простым и светлым, с учетом примера шаблона. Итогом станет функционал для обработки заказов и вопросов пользователей.