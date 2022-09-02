Необходимо сделать сайт такой как у конкурентов

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Закрыт15 заявок370 просмотров

Необходимо сделать сайт такой как у конкурентов:https://accfarm.com/

Возможно он будет лучше, новее и удобнее для пользователя. Рассмотрю любые ваши предложения.

3 года назад
guest_16621068287859
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