Разработать продающий лендинг для товаров женской одежды на платформе kubik.website. Стандартная структура на украинском и русском языках включает шапку с логотипом и соцсетями, описание категории, размерную сетку, карточки товаров, информацию о доставке и оплате, отзывы и футер с гарантией качества. Лендинг должен быть легко копируемым для других категорий и подключать домен и пиксель Facebook.