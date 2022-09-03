Сайт/сеть для рекрутинга

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Закрыт14 заявок561 просмотр

Сайт для рекрутинга. Пользователей 3 категории. Кандидаты. Компании. Аднимистратор. 

Для кандидатов : регистрация профиля, требования к компании, требования к вакансии, возможность чата с компанией.

Для компаний: регистрация профиля, возможность публиковать вакансию, возмозность чата с канидатом.

Для администратора: возможность удалять и добавлять профили, редактировать все.

3 года назад
guest_16622118836022
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сокольський
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
39 отзывов
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 часов назад
103 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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