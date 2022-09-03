Сайт для рекрутинга. Пользователей 3 категории. Кандидаты. Компании. Аднимистратор.

Для кандидатов : регистрация профиля, требования к компании, требования к вакансии, возможность чата с компанией.

Для компаний: регистрация профиля, возможность публиковать вакансию, возмозность чата с канидатом.

Для администратора: возможность удалять и добавлять профили, редактировать все.