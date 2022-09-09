Нужен лендинг на любом конструкторе/движке или чистом HTML.

Цель: согласовать с заказчиком общий вид и тон, чтобы перейти к следующей итерации, где будет наполнение контентом, мелкие доработки и т.д.

Референсы: страница vk, сайт конкурентов.

На что самое важное обратить внимание:

- mobile first, предполагается, что готовый мобильный шаблон это поддерживает

- белый/светлый фон, как на сайте конкурентов

- контент можно пока скопировать по принципу "легко и дёшево, но чтобы что-то было", на второй итерации исправим

- это именно лендинг, то есть есть на одной страничке должна быть структура:

шапка с логотипом, лого взять из VK, вот то чёрно красное, размер под шапку, а не шапка под размер лого. В шапке телефон и ссылки на соцсети.

Основной посыл: цветной фон, крупный текст + кнопка/форма записи на занятие (имя+телефон)

Коллектив (как у конкурентов, фото людей + имя)

﻿Наши абонементы - без кнопки "купить", остальное примерно также. Вместо "купить" под абонементами большая кнопка "записаться на бесплатное занятие", как в п.2, с той же формой.

карта + адрес

футер - просто какие-то ссылки, как у конкурентов, пока не ясно что там будет, но примерно тоже самое.

По незатронутым тут пунктом у меня не будет претензий, это просто должен быть просто нормально выглядящий лендинг, не идеальный.

Я выберу исполнителя по критериям:

- понимаете, что это итерация, согласны на неидеальный результат + какие-то мелкие доработки, не более 1 часа, по оценке исполнителя (то есть, в риск больше не нужно закладывать)

- сразу предложите какой-то готовый шаблон (легальный, то есть, бесплатный или недорогой), показав тем самым, что я был понят.

- понимаете что будет дальше, предложите дальнейшее сотрудничество по доработкам, настройке рекламы, если вдруг этим занимаетесь.