Необходимо создать сайт для рекрутинга с функционалом для трех категорий пользователей: кандидаты, компании и администратор. Кандидаты смогут регистрировать профили, указывать требования к вакансиям и общаться с компаниями. Компании получат возможность публиковать вакансии и вести чат с кандидатами. Администраторы смогут управлять всеми профилями и редактировать контент на сайте.
Лендинг, на каком-то готовом шаблоне
Нужен лендинг на любом конструкторе/движке или чистом HTML.
Цель: согласовать с заказчиком общий вид и тон, чтобы перейти к следующей итерации, где будет наполнение контентом, мелкие доработки и т.д.
Референсы: страница vk, сайт конкурентов.
На что самое важное обратить внимание:
- mobile first, предполагается, что готовый мобильный шаблон это поддерживает
- белый/светлый фон, как на сайте конкурентов
- контент можно пока скопировать по принципу "легко и дёшево, но чтобы что-то было", на второй итерации исправим
- это именно лендинг, то есть есть на одной страничке должна быть структура:
- шапка с логотипом, лого взять из VK, вот то чёрно красное, размер под шапку, а не шапка под размер лого. В шапке телефон и ссылки на соцсети.
- Основной посыл: цветной фон, крупный текст + кнопка/форма записи на занятие (имя+телефон)
- Коллектив (как у конкурентов, фото людей + имя)
- Наши абонементы - без кнопки "купить", остальное примерно также. Вместо "купить" под абонементами большая кнопка "записаться на бесплатное занятие", как в п.2, с той же формой.
- карта + адрес
- футер - просто какие-то ссылки, как у конкурентов, пока не ясно что там будет, но примерно тоже самое.
Я выберу исполнителя по критериям:
- понимаете, что это итерация, согласны на неидеальный результат + какие-то мелкие доработки, не более 1 часа, по оценке исполнителя (то есть, в риск больше не нужно закладывать)
- сразу предложите какой-то готовый шаблон (легальный, то есть, бесплатный или недорогой), показав тем самым, что я был понят.
- понимаете что будет дальше, предложите дальнейшее сотрудничество по доработкам, настройке рекламы, если вдруг этим занимаетесь.
Выбранный исполнитель
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