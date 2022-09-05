Сделать 2 простых текстовый сайта (книги). 1 сайт: 1 гл стр + 39 внутр. 2 сайт: 1 гл стр + 3 внутр

Самый сложный сайт из двух. Это простая электронная книга без картинок. Поэтому в бриф её особо не пропишешь. Главная страница - у меня получилось 10 вордовских листов. На ней ссылки на 39 внутренних страниц. В каждой внутренней странице по 5-10 вордовских листов. В конце главной страницы сделать форму для

написания комментариев читателями (простую и доступную форму без их

регистрации). Чтобы я мог с правами модератора удалять и одновременно

блокировать данного ненужного пользователя.

Второй сайт ещё проще. Главная страница - получилась 8 вордовских листов. Сверху моя фотография. С главной страницы ссылки на три

внутренних страницы (картинки, которые не надо, чтобы они висели на главной

странице).

И всё. Куда уж проще. Такую примитивную простоту могу и сам сделать (даже будучи очень неопытным человеком в этом.). Просто хочу доверить

это профессионалам, которые предложат свои какие-то мыслили и идеи по дизайну и

по всему прочему. Потому что у меня голова другим занята. И из такой простоты просто сделали "электронную конфетку". Если точнее, то "электронную

бомбу". Потому что по своему текстовому содержанию это, действительно,

"бомба". Короче, я "безбашенный" писатель, который ищет

таких же "безбашенных" креативных исполнителей, чтобы нашими

совместными усилиями просто "взорвать" этот мир.