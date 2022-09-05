Требуется создать 1-страничный лендинг для модельного агентства с 2-3 разделами. Работа должна быть выполнена на Tilde или другом конструкторе. Идеально для начинающих специалистов, предлагающих хорошее качество за отзыв.
Создать 2 сайта
Сделать 2 простых текстовый сайта (книги). 1 сайт: 1 гл стр + 39 внутр. 2 сайт: 1 гл стр + 3 внутр
Самый сложный сайт из двух. Это простая электронная книга без картинок. Поэтому в бриф её особо не пропишешь. Главная страница - у меня получилось 10 вордовских листов. На ней ссылки на 39 внутренних страниц. В каждой внутренней странице по 5-10 вордовских листов. В конце главной страницы сделать форму для
написания комментариев читателями (простую и доступную форму без их
регистрации). Чтобы я мог с правами модератора удалять и одновременно
блокировать данного ненужного пользователя.
Второй сайт ещё проще. Главная страница - получилась 8 вордовских листов. Сверху моя фотография. С главной страницы ссылки на три
внутренних страницы (картинки, которые не надо, чтобы они висели на главной
странице).
И всё. Куда уж проще. Такую примитивную простоту могу и сам сделать (даже будучи очень неопытным человеком в этом.). Просто хочу доверить
это профессионалам, которые предложат свои какие-то мыслили и идеи по дизайну и
по всему прочему. Потому что у меня голова другим занята. И из такой простоты просто сделали "электронную конфетку". Если точнее, то "электронную
бомбу". Потому что по своему текстовому содержанию это, действительно,
"бомба". Короче, я "безбашенный" писатель, который ищет
таких же "безбашенных" креативных исполнителей, чтобы нашими
совместными усилиями просто "взорвать" этот мир.
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