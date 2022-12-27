Wordpress,Tilda,Bubble,Adalo,Python,seo

Занимаюсь разработкой сайтов и лендингов на платформе wordpress.(можем сделать и на тильда)

• Создаю сайты опираясь на СМЫСЛЫ и аудиторию бренда‍♀️

• Использую при создании все нужные по структуре триггеры.

• В команде есть опытный UI\UX дизайнер и это позволяет создавать действительно стильные , а в связке с Маркетингом ПРОДАЮЩИЕ сайты.

• 10 лет опыта в сфере разработки сайтов и 8 лет в маркетинге 

• ВСЕГО за ⏳7 дней вы получите готовый работающий сайт со всеми необходимыми инструментами такими как: счетчики аналитики, онлайн чат, интеграция с facebook, вывод Instagram ленты, а также возможность подключения к CRM и многое другое. ⚙️

• Функционал не ограничен.

Также изучаю язык Python и могу создавать чат-боты и парсить сайты,также могу сделать приложения на Bubble and Adalo,могу оптимизировать сайт по seo