Занимаюсь разработкой сайтов и лендингов на платформе wordpress.(можем сделать и на тильда)
• Создаю сайты опираясь на СМЫСЛЫ и аудиторию бренда♀️
• Использую при создании все нужные по структуре триггеры.
• В команде есть опытный UI\UX дизайнер и это позволяет создавать действительно стильные , а в связке с Маркетингом ПРОДАЮЩИЕ сайты.
• 10 лет опыта в сфере разработки сайтов и 8 лет в маркетинге
• ВСЕГО за ⏳7 дней вы получите готовый работающий сайт со всеми необходимыми инструментами такими как: счетчики аналитики, онлайн чат, интеграция с facebook, вывод Instagram ленты, а также возможность подключения к CRM и многое другое. ⚙️
• Функционал не ограничен.
Также изучаю язык Python и могу создавать чат-боты и парсить сайты,также могу сделать приложения на Bubble and Adalo,могу оптимизировать сайт по seo
Портфолио
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