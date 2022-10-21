andriy99

Сокольський andriy99

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Разработка любых сайтов под ключ. Пишите, о цене договоримся

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  • Laravel

    Ищется специалист для внесения правок в проект, использующий Vue.js и Laravel. Работа требуется выполнить сегодня, срочно. Необходимо быстрое и качественное решение задач.

    LaravelVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Laravel

    Требуется внести срочные правки в проект, разработанный на Vue.js и Laravel. Задача должна быть выполнена сегодня. Основное внимание уделите функционалу и интерфейсу.

    LaravelVue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад