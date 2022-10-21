Ищется специалист для внесения правок в проект, использующий Vue.js и Laravel. Работа требуется выполнить сегодня, срочно. Необходимо быстрое и качественное решение задач.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
2 года назад
Ищется специалист для внесения правок в проект, использующий Vue.js и Laravel. Работа требуется выполнить сегодня, срочно. Необходимо быстрое и качественное решение задач.
Требуется внести срочные правки в проект, разработанный на Vue.js и Laravel. Задача должна быть выполнена сегодня. Основное внимание уделите функционалу и интерфейсу.