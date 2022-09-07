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$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка138 просмотров

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3 года назад
guest_16622956104063
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Заказывал макет лендинга в фигме, сделал быстро и качественно. Оперативно вносил нужные правки и реагировал на пожелания. В целом работой доволен - рекомендую!
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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