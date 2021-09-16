✅Качество по доступной цене.
Кто мы такие и зачем к нам обращаться?
Мы группа людей объединённых одной целью-Сделать качественный продукт доступным для всех.
Пришли в фриланс по разным причинам: Одни из-за любопытства, другие потому что поняли что хотят что-то поменять в своей жизни и при этом менять жизнь других.
⚠️Чем мы занимаемся
Мы предоставляем полный спектр услуг:
Создание дизайна для сайтов\блогов\интернет магазинов✍
Верстка сайтов на популярных движках 里
SEO продвижение и настройка
Разработка сайтов "под ключ"
Почему тогда я не слышал о вас раньше и где вы были?!
Всё дело в том что студия ассоциируется у людей с дороговизной, поэтому сначала мы действовали просто как объединение людей, где делились опытом работы и помогали друг другу, со временем мы решили перейти на новый уровень Так мы и появились, но не хотели особо громко о себе заявлять, поэтому нас знает не такой большой круг лиц. И зачастую мы перед тем как отзываться на объявление обсуждаем между собой заказ, и решаем с какой стороны подойти к заказчику чтобы ему было комфортно.
Хорошо, а как вы работаете?
Первым делом мы изучаем фронт работы, смотрим тз заказчика, оцениваем конкурентов, выявляем их слабые и сильные стороны, исходя из этого уже предлагаем свои идеи которыми можно дополнить итоговую работу.
Следующий этап- наработки продукта, не важно будь это полноценный интернет магазин с большой базой товаров или это будет лэндинг. После ознакомления и формулирования мысли мы делаем макет, как это будет выглядеть в готовом виде, где и что будет располагаться и почему.
Третий этап- Тестирование продукта, мы проверяем всё на наличие каких-либо ошибок: может ли кнопка перестать работать если выполнить что-то нестандартное, какую нагрузку он может выдержать, нет ли задержек при отправлении и получении информации.
Финальный этап- Передача готового результата. Вы смотрите на продукт работы и если вас всё устраивает и сделано именно то что вы хотели, мы все рады итогам.
Как происходит оплата?
Мы принимаем переводы на большинство популярных карт: Сбер, Тинькофф, Газпром, Альфа-банк, ВТБ
Так же принимаем и валютные переводы из-за границы
Рассматриваем расчет в рублях, долларах, гривнах
Если всё так хорошо и замечательно, как мне быть уверенным что вы всё сделаете?
По желанию заказчика мы можем оформить договор об оказании услуг.
Постоянная отчетность о проделанной работе, по желанию можете спокойно мониторить ход работы.
Бесплатное внесение правок в течении месяца после заказа.
Не устраивает финальный вид работы? Не вопрос вернем деньги.
Возникли вопросы или предложения о работе?
Telegram:https://t.me/MWSstudio
Эл.Почта:[email protected]
Номер телефона:+79616616112
Cоц.Сети:VK-https://vk.com/mwstudio24
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