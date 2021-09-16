Основатель web студии MWS

✅Качество по доступной цене.

Кто мы такие и зачем к нам обращаться?

Мы группа людей объединённых одной целью-Сделать качественный продукт доступным для всех.

Пришли в фриланс по разным причинам: Одни из-за любопытства, другие потому что поняли что хотят что-то поменять в своей жизни и при этом менять жизнь других.

⚠️Чем мы занимаемся

Мы предоставляем полный спектр услуг:

Создание дизайна для сайтов\блогов\интернет магазинов✍

Верстка сайтов на популярных движках 里

SEO продвижение и настройка

Разработка сайтов "под ключ"

Почему тогда я не слышал о вас раньше и где вы были?!

Всё дело в том что студия ассоциируется у людей с дороговизной, поэтому сначала мы действовали просто как объединение людей, где делились опытом работы и помогали друг другу, со временем мы решили перейти на новый уровень  Так мы и появились, но не хотели особо громко о себе заявлять, поэтому нас знает не такой большой круг лиц. И зачастую мы перед тем как отзываться на объявление обсуждаем между собой заказ, и решаем с какой стороны подойти к заказчику чтобы ему было комфортно.

Хорошо, а как вы работаете?

Первым делом мы изучаем фронт работы, смотрим тз заказчика, оцениваем конкурентов, выявляем их слабые и сильные стороны, исходя из этого уже предлагаем свои идеи которыми можно дополнить итоговую работу.

Следующий этап- наработки продукта, не важно будь это полноценный интернет магазин с большой базой товаров или это будет лэндинг. После ознакомления и формулирования мысли мы делаем макет, как это будет выглядеть в готовом виде, где и что будет располагаться и почему.

Третий этап- Тестирование продукта, мы проверяем всё на наличие каких-либо ошибок: может ли кнопка перестать работать если выполнить что-то нестандартное, какую нагрузку он может выдержать, нет ли задержек при отправлении и получении информации.

Финальный этап- Передача готового результата. Вы смотрите на продукт работы и если вас всё устраивает и сделано именно то что вы хотели, мы все рады итогам.

Как происходит оплата?

Мы принимаем переводы на большинство популярных карт: Сбер, Тинькофф, Газпром, Альфа-банк, ВТБ

Так же принимаем и валютные переводы из-за границы

Рассматриваем расчет в рублях, долларах, гривнах

Если всё так хорошо и замечательно, как мне быть уверенным что вы всё сделаете?

По желанию заказчика мы можем оформить договор об оказании услуг.

Постоянная отчетность о проделанной работе, по желанию можете спокойно мониторить ход работы.

Бесплатное внесение правок в течении месяца после заказа.

Не устраивает финальный вид работы? Не вопрос вернем деньги.

Возникли вопросы или предложения о работе?

Telegram:https://t.me/MWSstudio

Эл.Почта:[email protected]

Номер телефона:+79616616112

Cоц.Сети:VK-https://vk.com/mwstudio24