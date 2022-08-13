Требуется выполнить небольшую HTML-верстку, включающую попап с чекбоксами и интерактивный элемент для выбора цены и количества. Дизайн предоставлен в приложении, важно соблюдать цветовую схему. Небольшие отхождения допустимы.
Нужен html верстальщик
Для одного интересного проекта нужен начинающий и не очень html верстальщик, все подробности при переписке
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