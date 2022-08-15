Сделать анимацию банеров(анимация css, вылеты картинок и текста)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок864 просмотра

Т.е. просто вылет текста и картинок, ничего сложного. Html+css баннер. 

Скидывайте свои примеры, если есть. Нужно сделать на завтра. 

Вот пример: https://prnt.sc/mBMwzZvgBlPj

Все что нужно скину кандидату.

Для теста нужно сделать 2-3 банера сегодня до 11 вечера. 

Пишите стоимость.

CSSHTML
3 года назад
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
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2 месяца назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Виталий справился на отлично! Доработал все правки. Буду обращаться еще.
Быстро отвечал на вопросы и в целом было приятно работать, рекомендую!

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