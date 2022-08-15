Т.е. просто вылет текста и картинок, ничего сложного. Html+css баннер.

Скидывайте свои примеры, если есть. Нужно сделать на завтра.

Вот пример: https://prnt.sc/mBMwzZvgBlPj

Все что нужно скину кандидату.

Для теста нужно сделать 2-3 банера сегодня до 11 вечера.

Пишите стоимость.