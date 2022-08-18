Требуется выполнить HTML-верстку сайта согласно предоставленным макетам. Верстка должна соответствовать макетам с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не будут рассматриваться. Необходимо предоставить только верстку без натяжки.
Корректировки на лендинге
корректировки на лендинге
админки нет только верстка
изменить тексты, фото, некоторые блоки удалить
сделать до утверждения
бюджет 5-10$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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