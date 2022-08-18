Корректировки на лендинге

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок652 просмотра

корректировки на лендинге

http://dskasteel.com/

админки нет только верстка

изменить тексты, фото, некоторые блоки удалить

сделать до утверждения

бюджет 5-10$

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

justflait
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Результатом работы доволен спасибо большое
Бахтияр отличный заказчик. Было очень приятно работать, спасибо за опыт! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

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