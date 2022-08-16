Сверстать и админку сделать

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки183 просмотра

сверстать и админку сделать

Макет https://www.figma.com/file/KAxHKE3UkjSw7tXfR2QBHT/Untitled?node-id=38%3A11

все сделать и залить на хостинг

Node.js
3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

klyms5569
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель сделал быстро и качественно, даю 2й проект и всем рекомендую.
Очень хорошый закажчик, всё ясно обяснил, всегда был на связи, коректно отвечал на вопросы, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
klyms5569
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработки сайта на WordPress

    Требуется внести правки на сайте, работающем на WordPress. Техническое задание будет отправлено кандидатам. Интересуют исполнители с минимальным количеством отзывов. Студии не рассматриваются. Хорошее выполнение работы откроет возможность для нового проекта.

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка двух страниц

    $100

    Требуется выполнить HTML-верстку двух страниц, одна из которых должна содержать интеграцию чата техподдержки. Подробности будут предоставлены дополнительно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки по проекту alterair

    $300

    Требуется фронтенд разработчик для доработки проекта alterair. Работа с использованием Javascript, jQuery, HTML (blade-template) и CSS (SCSS). Ожидается выполнение задач в Jira, тестирование вручную и работа через Gitlab. В проекте осталось 30-35 часов работы, есть подробное ТЗ для исправлений. Важно наличие опыта с аналогичными проектами.

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Задача: Доработка существующего сайта

    Требуется доработка существующего сайта: сверстать несколько страниц, написать необходимые скрипты, адаптировать контент под различные устройства и добавить анимации, аналогичные тем, что уже присутствуют на сайте.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Коректива верстки меню

    Требуется корректировка верстки меню для сайта на MODX Revolution. Идеальный кандидат должен обладать опытом в HTML-верстке и уметь работать с данной CMS. Необходимо внести изменения, улучшить оформление и функциональность меню.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету в фигме

    $300

    Требуется сверстать сайт по утвержденному макету в Фигме. Необходимо выполнить HTML-верстку и программирование согласно техническому заданию. Макет и скриншоты будут предоставлены выбранному исполнителю.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Верстка landing page

    Требуется верстка 12-колончатой landing page на Bootstrap 4 для страницы Консультирование. Необходима адаптивность и работа с Figma. Верстка должна быть ручной, с логичными названиями классов и комментариями в CSS. Оплата после демонстрации на сервере. Возможны долгосрочные проекты.

    BootstrapCSSFigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка дизайна под шаблон аспро Битрикса

    Требуется сверстать новый дизайн для готового шаблона Аспро на Битриксе из PSD макетов. Верстальщик должен быть знаком со структурой Битрикса и желательно с решением Аспро. Используйте уже имеющиеся элементы для реализации задачи.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правка лэндингов

    Ищем верстальщика для правки лэндингов. Задача включает изменение скриптов и ссылок. Необходимы знания HTML и CSS. Подходите, если готовы внести изменения и улучшения в существующие страницы.

    HTML
    HTML-верстка86 заявок
    Закрыт
    3 года назад