Требуется внести правки на сайте, работающем на WordPress. Техническое задание будет отправлено кандидатам. Интересуют исполнители с минимальным количеством отзывов. Студии не рассматриваются. Хорошее выполнение работы откроет возможность для нового проекта.
Сверстать и админку сделать
сверстать и админку сделать
Макет https://www.figma.com/file/KAxHKE3UkjSw7tXfR2QBHT/Untitled?node-id=38%3A11
все сделать и залить на хостинг
Выбранный исполнитель
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