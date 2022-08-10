Доработки сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1079 просмотров

Внести правки на сайте, движок вордпресс. ТЗ отправлю кандидатам, от Вас оценка. Кандидаты интересуют хотя бы с минимальным количеством отзывов. Студии не беспокоить. Если хорошо выполните работу, сразу дам еще один проект в работу. 

WordPress
3 года назад
MihSenin
Михаил 
35 лет
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Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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