Требуется выполнить HTML-верстку двух страниц, одна из которых должна содержать интеграцию чата техподдержки. Подробности будут предоставлены дополнительно.
Доработки сайта на WordPress
Внести правки на сайте, движок вордпресс. ТЗ отправлю кандидатам, от Вас оценка. Кандидаты интересуют хотя бы с минимальным количеством отзывов. Студии не беспокоить. Если хорошо выполните работу, сразу дам еще один проект в работу.
Заявки фрилансеров
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