teHox

Александр Орлик teHox

 
21 годУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
день назад
&#10022; Опытный fullstack developer &#10022; Верстка и программирование любой сложности &#10022;

Доброго времени суток. Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки, web-приложения и др.). 

Умения и навыки:

  • React

  • React Hooks

  • React Router

  • React Redux

  • Redux Toolkit

  • RTK Query

  • TypeScript

  • HTML 5

  • Адаптивная верстка

  • CSS 3

  • Bootstrap

  • JS

  • Ajax технология

  • БЭМ методология

  • Php

  • WordPress

Ответственность:

  • готов приступить уже

  • всегда довожу дело до конца

  • не нарушаю сроков

  • даю консультации по макету

  • не беру предоплату*

  • всегда на связи

Связь:

Принимаю оплату:

  • monobank

Онлайн с 9:00 по Киеву.

Работаю с 14:00 по 20:00 Киеву.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

PHPTypeScriptWordPressHTMLCSSBootstrapReactAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
9%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Системы управления (CMS)
ТОП-50
Сайты «под ключ»
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Отзывы заказчиков
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Доработка сайта Wordpress
Все хорошо, то тз все сделано оперативно, спасибо.
Приятно было работать с данным заказчиком, спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
guest_1662401310527
год в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
год назад
Разработка сайта-блога под ключ
Александр - профи своего дела. Остался доволен! Буду и дальше сотрудничать :)
Приятно было работать с данным заказчиком, спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
guest_16624854859332
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Зверстати ленд
Все ок
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
korzunilya
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$2
10 баллов
год назад
Решить проблему со слайдером Swiper
Огромное спасибо Александру! Быстро и качественно выполнил свою работу! Александр всегда оставался на связи и отвечал на мои вопросы. Рекомендую!
Хороший и порядочный заказчик. Работа прошла гладко и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
shnur-anatol
Анатолий 
44 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
$120
10 баллов
год назад
Сайт, спецзаказ, дизайн и код под ВордПресс
Александр выполнял третий заказ для моей компании. Вопросов по исполнению нет, всё точно согласно ТЗ, вовремя, без вопросов. Буду обращаться и далее после окончания недоразумений Россия/Украина когда прояснится позиция Херсона И Херсончан по данному вопросу.
Работаю не первый раз з данным заказчиком. Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$10/час
от 2 дней
#30
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от 2 дней
#96
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от 2 дней
#22
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от 5 дней
#69