✦ Опытный fullstack developer ✦ Верстка и программирование любой сложности ✦
Доброго времени суток. Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки, web-приложения и др.).
Умения и навыки:
React
React Hooks
React Router
React Redux
Redux Toolkit
RTK Query
TypeScript
HTML 5
Адаптивная верстка
CSS 3
Bootstrap
JS
Ajax технология
БЭМ методология
Php
WordPress
Ответственность:
готов приступить уже
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
даю консультации по макету
не беру предоплату*
всегда на связи
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм, вайбер: +380995451268
Skype: teHox
Принимаю оплату:
monobank
Онлайн с 9:00 по Киеву.
Работаю с 14:00 по 20:00 Киеву.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
9%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-50— Системы управления (CMS)
ТОП-50— Сайты «под ключ»
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Все хорошо, то тз все сделано оперативно, спасибо.
Ответный отзыв
Приятно было работать с данным заказчиком, спасибо за интересный проект.
$150
10 баллов
год назад
Александр - профи своего дела. Остался доволен! Буду и дальше сотрудничать :)
Ответный отзыв
Приятно было работать с данным заказчиком, спасибо за интересный проект.
$20
10 баллов
год назад
Все ок
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
год назад
Огромное спасибо Александру! Быстро и качественно выполнил свою работу! Александр всегда оставался на связи и отвечал на мои вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший и порядочный заказчик. Работа прошла гладко и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
$120
10 баллов
год назад
Александр выполнял третий заказ для моей компании. Вопросов по исполнению нет, всё точно согласно ТЗ, вовремя, без вопросов. Буду обращаться и далее после окончания недоразумений Россия/Украина когда прояснится позиция Херсона И Херсончан по данному вопросу.
Ответный отзыв
Работаю не первый раз з данным заказчиком. Все хорошо. Рекомендую.
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$10/час
от 2 дней
#30
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от 2 дней
#96
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от 2 дней
#22
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от 5 дней
#69