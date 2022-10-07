Александр выполнял третий заказ для моей компании. Вопросов по исполнению нет, всё точно согласно ТЗ, вовремя, без вопросов. Буду обращаться и далее после окончания недоразумений Россия/Украина когда прояснится позиция Херсона И Херсончан по данному вопросу.