Сайт, спецзаказ, дизайн и код под ВордПресс

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка50 просмотров

https://www.weblancer.net/projects/sajty-pod-klyuch-58/sajt-pod-klyuch-1179020/

WordPress
3 года назад
shnur-anatol
Анатолий 
46 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

teHox
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$120
7 дней
Escrow
Александр выполнял третий заказ для моей компании. Вопросов по исполнению нет, всё точно согласно ТЗ, вовремя, без вопросов. Буду обращаться и далее после окончания недоразумений Россия/Украина когда прояснится позиция Херсона И Херсончан по данному вопросу.
Работаю не первый раз з данным заказчиком. Все хорошо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

teHox
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт под ключ

    Требуется опытный разработчик для создания сайта под ключ с использованием технологий HTML, CSS, SASS, JS, Vue.js, Gulp, PHP и MySQL. Необходима полная реализация проекта, включая дизайн и функционал.

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен сайт

    $100

    Требуется разработка сайта, который будет направлять пользователей на сервис Яндекс Доставка. Проект должен быть выполнен «под ключ», с учетом всех необходимых функциональных возможностей.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг на WP под ключ

    Требуется разработка лендинга на WordPress с 4 экранами и интеграцией системы обработки заявок и чат-бота. Необходима автоматизация обработки заявок, окна для сбора заявок, привязка системы оплаты, БД для трекинга заявок и SEO-оптимизация. Сайт должен быть адаптивным и иметь админку. При отклике прикрепить примеры работ, ориентировочный срок и цену.

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка одностраничного лендинг-сайта, интегрированного в раздел существующего сайта. Приветствуется предложение альтернативного дизайна. Основная задача - получение заявок от клиентов. Необходимо создать админку для внесения изменений в текст. Укажите стоимость и сроки исполнения.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт и оптимизировать для крипто-проекта

    Запускается проект по созданию и оптимизации сайта для крипто-проекта. Ищем фрилансера для долгосрочного сотрудничества. Прилагается тестовое задание для оценки навыков. Ожидается качественный дизайн и функциональность сайта, соответствующая требованиям проекта.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт профессионального сообщества

    Требуется разработать сайт для профессионального сообщества с функционалом реестра специалистов (с фото и фильтрами по городам и техникам), новостями, рассылкой и расписанием занятий. Важно обеспечить простоту управления сайтом. Примеры аналогичных сайтов предоставлены.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    3 года назад