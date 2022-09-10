Требуется разработка сайта, который будет направлять пользователей на сервис Яндекс Доставка. Проект должен быть выполнен «под ключ», с учетом всех необходимых функциональных возможностей.
Необходимо отредактировать шаблон вордпресс
Есть шаблон вордпресс http://optrica.themetechmount.net/demo-2/ , в который
нужно будет внести правки - а именно поменять\отредактировать баннеры,
поменять, удалить информационные блоки.
Заявки фрилансеров
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