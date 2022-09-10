Необходимо отредактировать шаблон вордпресс

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Закрыт15 заявок1267 просмотров

Есть шаблон вордпресс http://optrica.themetechmount.net/demo-2/ , в который

нужно будет внести правки - а именно поменять\отредактировать баннеры,

поменять, удалить информационные блоки.

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