Необходимо разработать сайт по услугам ремонта в Москве и МО. Ожидается создание полноценного сайта под ключ с учетом всех требований заказчика.
Создать сайт
что нужно сделать:
Разработка одностраничного сайта. Лендинг. Но он будет интегрирован в один из разделов
сайта https://impuls-it.ru/.
Есть прототип в дизайне нашего обновленного сайта.
Есть отдельно описание.
На прототипе все возможные действия отрисованы. Текст прописан.
Приветствуется, если будет предложена другая логика и решение по дизайну.
Цель: дополнительная возможность для наших клиентов – сервис оборудования.
Необходимо заполнить заявку и специалист сам свяжется.
То есть, основная задача получить конкретное действие от пользователя – заполнить
заявку.
ЦА – наши текущие клиенты (юр лица) и заинтересованные в сервисе юр.лица.
Общение по лидам- через емейл. я базой данной нашей (1С) корелировать на надо. Надо создать админку что бы мы могли вносить в текст изменения.
Узнать стоимость и сроки исполнения.
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