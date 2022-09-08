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Закрыт9 заявок290 просмотров

что нужно сделать:

Разработка одностраничного сайта. Лендинг. Но он будет интегрирован в один из разделов

сайта https://impuls-it.ru/.

Есть прототип в дизайне нашего обновленного сайта.

Есть отдельно описание.

На прототипе все возможные действия отрисованы. Текст прописан.

Приветствуется, если будет предложена другая логика и решение по дизайну.

Цель: дополнительная возможность для наших клиентов – сервис оборудования.

Необходимо заполнить заявку и специалист сам свяжется.

То есть, основная задача получить конкретное действие от пользователя – заполнить

заявку.

ЦА – наши текущие клиенты (юр лица)  и заинтересованные в сервисе юр.лица.

Общение по лидам- через емейл. я базой данной нашей (1С) корелировать на надо. Надо создать админку что бы мы могли вносить в текст изменения.

Узнать стоимость и сроки исполнения.

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