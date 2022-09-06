На основании ТЗ разработать сайт на Wordpress и купленном хорошем шаблоне из themeforest. Имеется хостинг и домен, развернут последний Wordpress, подключен хороший блочный шаблон купленный на themeforest​. Требуется на основании ТЗ собрать по блокам сайт из 6 страниц: 1 главная, 1 тестовая страница услуг (кастомный лендинг), 1 тестовая информационная страница (страницы типа БЛОГ), 3 страницы портфолио (страницы типа SHOP WOOCOMMERCE). ТЗ описано довольно хорошо и есть примеры сайтов конкурентов, тексты по блокам и блогу и портфолио имеются, но может потребоваться небольшая доработка и кастомизация в процессе. Требуется работу осуществить под ключ те надо согласовать все по этапам, если надо то доработать визуал и подобрать иллюстрации, собрать по блокам и модулям настроить сайт под SEO. Вдальнейшем потребуется еще 2 сайта сделать по аналогичному принципу.​

Стоимость - ориентируемся на 5000 руб. Срок - ориентируемся на 7 дней. Оплата осуществляется непосредственно исполнителю по факту выполнения задачи или можно разбить на этапы. Готов

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