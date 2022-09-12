Дэниел , молодец , помимо основной задачи , помог в настройке домена и хостинга , также подсказал что необходимо сделать по дизайну , чтобы получилось именно так как мне и нужно , я задавал много глупых вопросов, мне всегда отвечали быстро и доходчиво. Я очень советую этого человека. Он знает свое дело и лишних вопросов не задает , приятно видеть профессионализм на фрилансе , буду обращаться еще , однозначно рекомендую , отличный специалист!!!