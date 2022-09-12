Требуется разработать сайт на WordPress, аналогичный указанным референсам. Основная задача — создать копию или близкое подобие сайтов anthonysylvan.com, bluehaven.com и codypools.com с соблюдением их дизайна и функционала.
Нужно сделать сайт одностраничный
Нужно сделать сайт одностраничный, желательно времени на сайт пару дней. ТЗ я дам и пример тоже.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 года назад
- $90
Требуется разработать сайт-визитку на WordPress на основе готового шаблона из themeforest. Сайт состоит из 6 страниц: главная, тестовая страница услуг, информационная страница и 3 страницы портфолио. Работы включают сборку по блокам, настройку под SEO и возможную доработку дизайна. Ожидаемая стоимость 5000 руб., срок выполнения 7 дней.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на YII2 с разделами: новости, статьи, каталог фирм, товары и личный кабинет пользователя. Предоставить админку для управления контентом и зарегистрированными пользователями. Оценка сроков и примерной стоимости разработки с учетом предоставленных примеров и верстки.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити лендінг на основі pdf-презентації з 12 слайдів, які відповідатимуть 12 блокам сайту. Сайт має бути простим, без анімацій та складних функцій. Використовується текст і картинки. Важливо вказати приблизну вартість, терміни виконання та платформу для розробки. Презентація буде надана кандидатам.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать страницу Thank-you-page на сайте, созданном в Wordpress. Необходимо настроить форму обратной связи так, чтобы после отправки отображалась созданная страница с отдельным url. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка одностраничного лендинга для стоматологии. Необходимо создать форму обратной связи с интеграцией в Telegram-бота для получения заявок и возможность подгрузки постов с Instagram. Проект должен быть выполнен без меню, с акцентом на простоту и удобство.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка двух простых текстовых сайтов. Первый сайт - электронная книга с главной страницей и 39 внутренними страницами. Включает форму для комментариев. Второй сайт проще: главная страница с фотографией и 3 внутренние страницы. Ищутся креативные исполнители для воплощения идей и дизайна.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется создать 1-страничный лендинг для модельного агентства с 2-3 разделами. Работа должна быть выполнена на Tilde или другом конструкторе. Идеально для начинающих специалистов, предлагающих хорошее качество за отзыв.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад