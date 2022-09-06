Требуется разработать сайт-визитку на WordPress на основе готового шаблона из themeforest. Сайт состоит из 6 страниц: главная, тестовая страница услуг, информационная страница и 3 страницы портфолио. Работы включают сборку по блокам, настройку под SEO и возможную доработку дизайна. Ожидаемая стоимость 5000 руб., срок выполнения 7 дней.
Сайт под ключ на WordPress
Нужно сделать копию / близкое подобие сайта на wordpress по этим референсам
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $90Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на YII2 с разделами: новости, статьи, каталог фирм, товары и личный кабинет пользователя. Предоставить админку для управления контентом и зарегистрированными пользователями. Оценка сроков и примерной стоимости разработки с учетом предоставленных примеров и верстки.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити лендінг на основі pdf-презентації з 12 слайдів, які відповідатимуть 12 блокам сайту. Сайт має бути простим, без анімацій та складних функцій. Використовується текст і картинки. Важливо вказати приблизну вартість, терміни виконання та платформу для розробки. Презентація буде надана кандидатам.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать страницу Thank-you-page на сайте, созданном в Wordpress. Необходимо настроить форму обратной связи так, чтобы после отправки отображалась созданная страница с отдельным url. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка одностраничного лендинга для стоматологии. Необходимо создать форму обратной связи с интеграцией в Telegram-бота для получения заявок и возможность подгрузки постов с Instagram. Проект должен быть выполнен без меню, с акцентом на простоту и удобство.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка двух простых текстовых сайтов. Первый сайт - электронная книга с главной страницей и 39 внутренними страницами. Включает форму для комментариев. Второй сайт проще: главная страница с фотографией и 3 внутренние страницы. Ищутся креативные исполнители для воплощения идей и дизайна.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется создать 1-страничный лендинг для модельного агентства с 2-3 разделами. Работа должна быть выполнена на Tilde или другом конструкторе. Идеально для начинающих специалистов, предлагающих хорошее качество за отзыв.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для создания сайта на платформе Tilda. Имеется готовый дизайн, необходимы навыки программирования для его реализации. Задача включает в себя работу с кодом и адаптацию дизайна под функционал сайта.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад