Здравствуйте!

Есть потребность в сайте, где будет общая информация о деятельности профессионального сообщества, реестр специалистов в идеале с фото и обязательно с фильтрами по городам, странам и техникам работы, также новости, рассылка, расписание занятий.

Понимание как это хотелось бы видеть есть, также есть сайты, по аналогии с которыми хотелось бы свой. Ещё важна простота управления этим сайтом.

Кому интересен данный проект, давайте обсудим детали.