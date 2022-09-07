Сделать сайт профессионального сообщества

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки377 просмотров

Здравствуйте!

Есть потребность в сайте, где будет общая информация о деятельности профессионального сообщества, реестр специалистов в идеале с фото и обязательно с фильтрами по городам, странам и техникам работы, также новости, рассылка, расписание занятий.

Понимание как это хотелось бы видеть есть, также есть сайты, по аналогии с которыми хотелось бы свой. Ещё важна простота управления этим сайтом.

Кому интересен данный проект, давайте обсудим детали.

3 года назад
guest_16625352767967
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
44 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Олег
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данила
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
90 отзывов
3 года назад
Иван
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать сайт одностраничный

    $50

    Требуется разработка одностраничного сайта под ключ. Задача включает в себя предоставление ТЗ и примера. Планируемый срок выполнения - пару дней. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    Требуется разработать сайт на WordPress, аналогичный указанным референсам. Основная задача — создать копию или близкое подобие сайтов anthonysylvan.com, bluehaven.com и codypools.com с соблюдением их дизайна и функционала.

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта-визитки под ключ на шаблоне WP (6 стр)

    $90

    Требуется разработать сайт-визитку на WordPress на основе готового шаблона из themeforest. Сайт состоит из 6 страниц: главная, тестовая страница услуг, информационная страница и 3 страницы портфолио. Работы включают сборку по блокам, настройку под SEO и возможную доработку дизайна. Ожидаемая стоимость 5000 руб., срок выполнения 7 дней.

    WooCommerceWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать портал на YII2

    Требуется разработка сайта на YII2 с разделами: новости, статьи, каталог фирм, товары и личный кабинет пользователя. Предоставить админку для управления контентом и зарегистрированными пользователями. Оценка сроков и примерной стоимости разработки с учетом предоставленных примеров и верстки.

    Yii
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити лендінг на основі pdf-презентації

    Необхідно створити лендінг на основі pdf-презентації з 12 слайдів, які відповідатимуть 12 блокам сайту. Сайт має бути простим, без анімацій та складних функцій. Використовується текст і картинки. Важливо вказати приблизну вартість, терміни виконання та платформу для розробки. Презентація буде надана кандидатам.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать страницу Thank-you-page

    Требуется разработать страницу Thank-you-page на сайте, созданном в Wordpress. Необходимо настроить форму обратной связи так, чтобы после отправки отображалась созданная страница с отдельным url. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг для стоматологии

    Требуется разработка одностраничного лендинга для стоматологии. Необходимо создать форму обратной связи с интеграцией в Telegram-бота для получения заявок и возможность подгрузки постов с Instagram. Проект должен быть выполнен без меню, с акцентом на простоту и удобство.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 2 сайта

    Требуется разработка двух простых текстовых сайтов. Первый сайт - электронная книга с главной страницей и 39 внутренними страницами. Включает форму для комментариев. Второй сайт проще: главная страница с фотографией и 3 внутренние страницы. Ищутся креативные исполнители для воплощения идей и дизайна.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 1 страничный лендос с 2-3 разделами

    Требуется создать 1-страничный лендинг для модельного агентства с 2-3 разделами. Работа должна быть выполнена на Tilde или другом конструкторе. Идеально для начинающих специалистов, предлагающих хорошее качество за отзыв.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад