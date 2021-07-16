ServiceOnline

Андрей Журавлев ServiceOnline

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
8%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Необхідно зробити анімацію на вебсайт
Создание анимацийСоздание баннеров
Спасибо за интересный заказ
Рекомендую к сотрудничеству, задача выполнена в срок и качественно, правки(пожелания) были учтены и внедрены, что важно !
Ответный отзыв
andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно "заапскейлить" 10 фото для распечатки на футболках
Спасибо за очередной интересный заказ! Рекомендую к сотрудничеству!👍👍
В очередной раз обратился и остался доволен, рекомендую !
Ответный отзыв
andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Необходимо заапскейлить 10 фото для печати на футболке
Хороший заказчик. Приятно было работать. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
В очередной раз воспользовался услугами и не пожалел. Крайне рекомендую как добросовестного и качественного исполнителя.
Ответный отзыв
andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо заапскейлить 10 фото для печати на футболке
Всё ясно и вовремя, отличный заказчик рекомендую.👍
Быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Vika_lizanets
Виктория 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать визитку для бьюти студии
Чітко поставлені завдання та розуміння, що в кінцевому результаті має бути виконано. Приємно було співпрацювати !
Рекомендую, выполнено на отлично!
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