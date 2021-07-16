ServiceOnline

Необхідна підтримка поточної рекламної кампанії у Facebook. Завдання включає покращення реклами, створення та тестування креативів для підвищення ефективності кампанії.
- $150Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокОткрыт19 дней назад
- $10
Требуется смонтировать видео для ТикТок, используя три фрагмента. Необходимо выбрать самые интересные моменты, добавить музыку и динамичные эффекты, чтобы итоговое видео не превышало одну минуту.Видеомонтаж36 заявокОткрыт25 дней назад
- $100
Необхідна підтримка поточних налаштувань таргетованої реклами у Facebook після першого місяця. Важливо забезпечити подальший розвиток кампанії та покращення результатів.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать контекстную рекламу для бьюти-салона, включая размещение объявлений на Google Maps. Укажите ключевые слова и создайте привлекательные объявления для привлечения клиентов.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необхідно розробити анімований банер для вебсайту, що демонструє рух випромінювання та блокування спектру. Деталі будуть обговорені в процесі спілкування. Суть ідеї на зображенні.Анимация1 исполнительЗавершенгод назад
- $10
Требуется разработать баннер-листовку в формате А6. В приложении представлен пример баннера для ориентира. Ожидается креативный и привлекательный дизайн.Баннеры19 заявокЗакрытгод назад
Потрібно розробити готовий лендінг-сайт для одного товару. Важлива увага до UX дизайну. Очікується створення функціонального та привабливого сайту "під ключ".Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно налаштувати контекстну рекламу для сайту магазину оптики, включаючи рекламу на Google Картах. Також можливий аналіз сайту для виявлення необхідних змін в тексті.Контекстная реклама12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настроить шаблон WordPress, установленный на чистый сайт. Необходимо внести корректировки в купленную на theme forest тему. Ожидаются правки, соответствующие требованиям проекта.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется внести правки в шаблон WordPress. Необходимо заменить баннеры и отредактировать информационные блоки. Шаблон доступен по указанной ссылке.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта с возможностью редактирования контента. Тематика - реклама услуги для магазинов оптики. Ожидается современный дизайн и использование актуальных шрифтов.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить контекстную рекламу в Google для магазина оптики и оптимизировать его видимость на Google Картах. Также необходимо разработать механизм отслеживания эффективности рекламы для анализа результатов.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать наружный баннер для магазина оптики. Необходимо создать привлекательный дизайн, который будет эффективно привлекать внимание клиентов. Подготовка к печати должна соответствовать стандартам наружной рекламы.Наружная реклама35 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется произвести апскейл одной фотографии с целью улучшения качества изображения. Обработка должна обеспечить увеличение разрешения без потери деталей.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется видеомонтаж аналогичных видео, где необходимо изменить музыку и текст, указав название песни. Примеры для работы предоставлены. Ожидается качественное выполнение с учетом указанных изменений.Видеомонтаж38 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести апскейлинг 10 фотографий для их дальнейшей распечатки на футболках. Обработка должна обеспечить высокое качество изображений, подходящее для печати. Убедитесь, что фотографии соответствуют стандартам печати на текстиле.Завершен4 года назад
- $15
Требуется заапскейлить 10 фотографий для последующей печати на футболках. Обработка изображений должна обеспечить высокое качество для печати. Необходимы навыки работы с графикой и понимание требований к печати.Завершен4 года назад
Нужно "заапскейлить" 10 фото для распечатки на футболкахЗавершен4 года назад
Нужны подписчики в телеграм группу(чат) по ГЕО Киев, не спам - контекстная либо таргетированная рекламаСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн визитки для бьюти студии, рассматриваю кандидатов только с портфолиоДизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад