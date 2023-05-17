SergioHTML

Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кросс браузерным валидным кодом.
GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript,
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @sergio_web_it
- Zoom: ID 758 817 3354(123456)
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кросс браузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS, SASS, Flexbox.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @sergio_web_it
Zoom: ID 758 817 3354 (123456)
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком