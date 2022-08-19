Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на выполнение задания. Вторая часть проекта.