Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Проект предполагает дальнейшее расширение сайта, поэтому важна качественная верстка и возможность доработки.
Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно. Часть 2.
Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на выполнение задания. Вторая часть проекта.
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