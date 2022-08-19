Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно. Часть 2.

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка96 просмотров

Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на выполнение задания. Вторая часть проекта.

3 года назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$160
3 дня
Escrow
Все отлично, доволен проделанной работой, рекомендую, толковый верстальщик, буду сотрудничать дальше, респект :)
Отличный заказчик. Тз поставлено четко, оплата произведена сразу же.

Заявки фрилансеров

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад

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