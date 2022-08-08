Верстальщик сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки249 просмотров

Информация:

Сайт для курса.Нужно его сверстать до 20го числа

Бюджет 200$

Главный критерий: Сайт должен делаться на Webflow.Ищу верстальщика только на Webflow. Нужно сверстать проект на 13 блоков

К сожалению бюджет небольшой, но мы с командой можем передавать в будущем другие проекты так как работы много и мы ничего не успеваем

Webflow
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