Информация:

Сайт для курса.Нужно его сверстать до 20го числа

Бюджет 200$

Главный критерий: Сайт должен делаться на Webflow.Ищу верстальщика только на Webflow. Нужно сверстать проект на 13 блоков

К сожалению бюджет небольшой, но мы с командой можем передавать в будущем другие проекты так как работы много и мы ничего не успеваем