Верстальщик сайтов

  1. Биржа фриланса
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Закрыт44 заявки909 просмотров

Ищу верстальщика сайтов. Только не на Тильде. Нужно сверстать сайт на 12 блоков. Бюджет небольшой, но если работу сделать хорошо, то с командой будем давать больше проектов. Так как в последнее время их у нас много, а времени их делать нет

Tilda
3 года назад
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Mark_Varga
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