Ищу верстальщика сайтов. Только не на Тильде. Нужно сверстать сайт на 12 блоков. Бюджет небольшой, но если работу сделать хорошо, то с командой будем давать больше проектов. Так как в последнее время их у нас много, а времени их делать нет