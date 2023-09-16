У меня более двух лет опыта создания современных, удобных и уникальных веб-сайтов, которые укрепляют ваш бренд и помогают достичь ваших бизнес-целей.
Я специализируюсь на адаптивной верстке.
Создаю чистый, валидный, компактный и кроссбраузерный код без использования фреймворков.
Моя личная цель - создать качественный веб-сайт с адаптивной версткой, который обеспечивает наилучшее отображение на любом устройстве и увеличивает продажи в зависимости от времени, которое пользователи проводят на нем.
Ответственность:
✔️ Я всегда выполняю все задания
🧭 Никогда не нарушаю сроки
🟢 Всегда доступен онлайн
Специализация:
Фронтенд-разработка с кроссбраузерным, действительным, отзывчивым, чистым и понятным кодом.
Доступность, удобство использования, производительность.
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM, GULP, WebPack.
Portfolio: https://tref1.github.io/Pordfolio/
Portfolio-youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HrajP-GSigQ&t=16s
- Адаптивная верстка сайта c анимацией13 просмотров
- Адаптивная верстка сайта. Jadoo24 просмотра
- Адаптивная верстка сайта. Jessica16 просмотров
- Адаптивная верстка сайта. Relvise33 просмотра
- Адаптивная верстка сайта. Rhythm25 просмотров
- Адаптивная верстка сайта c анимацией. FarmVest22 просмотра
- Адаптивная верстка сайта. GoCorona23 просмотра