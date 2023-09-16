Предоставляю кросбраузерную и адаптивную вёрстку, с чистым и валидным кодом.

У меня более двух лет опыта создания современных, удобных и уникальных веб-сайтов, которые укрепляют ваш бренд и помогают достичь ваших бизнес-целей.

Я специализируюсь на адаптивной верстке.

Создаю чистый, валидный, компактный и кроссбраузерный код без использования фреймворков.

Моя личная цель - создать качественный веб-сайт с адаптивной версткой, который обеспечивает наилучшее отображение на любом устройстве и увеличивает продажи в зависимости от времени, которое пользователи проводят на нем.

Ответственность:

✔️ Я всегда выполняю все задания

🧭 Никогда не нарушаю сроки

🟢 Всегда доступен онлайн

Специализация:

Фронтенд-разработка с кроссбраузерным, действительным, отзывчивым, чистым и понятным кодом.

Доступность, удобство использования, производительность.

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM, GULP, WebPack.