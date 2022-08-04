terlsion

Олег terlsion

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

✔️Технологии c которыми я работаю:

HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, спецификации W3C и WHATWG, HTML5/CSS3 Polyfills)

Препроцессоры CSS (Sass, Less и т. д.)

JavaScript

Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)

SVG

DOM

HTML5 API

ECMAScript 6

Инструменты дебаггинга (Chrome Dev Tools, Firebug и прочие)

JavaScript транспайлеры (Babel)

Инструменты контроля версий (Git, GitHub)

Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)

✔️Разбираюсь:

кросс-браузерная и кросс-платформенная разработка;

прогрессивное улучшение и изящная деградация;

мобильная разработка;

адаптивная и отзывчивая верстка;

веб-шрифты;

Правки по сайтам любой сложности;

✔️Принципы работы:

✅ Приступаю к работе в ту же секунду

✅ Делаю работу в сроки заданые заказчиком

✅ всегда стараюсь быть на связи

✔️ Какие крутые штуки я могу сделать?

Бургер меню - оно же меню, которое компактно складывается на мобильных устройствах и расширяется при вызове меню.

Табы - переключение блоков с информацией, по нажатию нужных заголовков.

Слайдер - практически ни один макет не обходится без этого элемента.

Спойлер - чаще всего используются в разделе FAQ.

И много других, классных диковинок.

Заказчику

1. Дорогие заказчики прошу подтверждать всю переписку в личных сообщениях что бы не дать мошеиникам использовать ссылку на мой акк при переписке в лс.

2. Если вам в мессенджерах написали от моего имени скиньте переписку мне в профиль для подтверждения данных.

Спасибо за внимание!

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

webcodelion
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Скопірувати лендінг і помістити на домен.
Просто у захваті від співпраці з Олегом. Швидко зрозумів завдання, зробив все в кращому вигляді, і при цьому значно раніше за термін. Постійно на зв'язку. Із задоволенням попрацюю за іншими проектами. Всім рекомендую!!!😎👍
Дуже приємно було мати справу! Чесна та Відповідальна людина, завжди на зв'язку!
Ответный отзыв