✔️Технологии c которыми я работаю:

✅ HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, спецификации W3C и WHATWG, HTML5/CSS3 Polyfills)

✅ Препроцессоры CSS (Sass, Less и т. д.)

✅ JavaScript

✅ Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)

✅ SVG

✅ DOM

✅ HTML5 API

✅ ECMAScript 6

✅ Инструменты дебаггинга (Chrome Dev Tools, Firebug и прочие)

✅ JavaScript транспайлеры (Babel)

✅ Инструменты контроля версий (Git, GitHub)

✅ Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)

✔️Разбираюсь:

кросс-браузерная и кросс-платформенная разработка;

✅ прогрессивное улучшение и изящная деградация;

✅ мобильная разработка;

✅ адаптивная и отзывчивая верстка;

✅ веб-шрифты;

✅ Правки по сайтам любой сложности;

✔️Принципы работы: ✅ Приступаю к работе в ту же секунду

✅ Делаю работу в сроки заданые заказчиком

✅ всегда стараюсь быть на связи

✔️ Какие крутые штуки я могу сделать?

✅ Бургер меню - оно же меню, которое компактно складывается на мобильных устройствах и расширяется при вызове меню.

✅ Табы - переключение блоков с информацией, по нажатию нужных заголовков.

✅ Слайдер - практически ни один макет не обходится без этого элемента.

✅ Спойлер - чаще всего используются в разделе FAQ.

✅ И много других, классных диковинок.

Заказчику

1. Дорогие заказчики прошу подтверждать всю переписку в личных сообщениях что бы не дать мошеиникам использовать ссылку на мой акк при переписке в лс.

2. Если вам в мессенджерах написали от моего имени скиньте переписку мне в профиль для подтверждения данных.

Спасибо за внимание!