✔️Технологии c которыми я работаю:
✅ HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, спецификации W3C и WHATWG, HTML5/CSS3 Polyfills)
✅ Препроцессоры CSS (Sass, Less и т. д.)
✅ JavaScript
✅ Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)
✅ SVG
✅ DOM
✅ HTML5 API
✅ ECMAScript 6
✅ Инструменты дебаггинга (Chrome Dev Tools, Firebug и прочие)
✅ JavaScript транспайлеры (Babel)
✅ Инструменты контроля версий (Git, GitHub)
✅ Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)
✔️Разбираюсь:✅ кросс-браузерная и кросс-платформенная разработка;
✅ прогрессивное улучшение и изящная деградация;
✅ мобильная разработка;
✅ адаптивная и отзывчивая верстка;
✅ веб-шрифты;
✅ Правки по сайтам любой сложности;
✔️Принципы работы:✅ Приступаю к работе в ту же секунду
✅ Делаю работу в сроки заданые заказчиком
✅ всегда стараюсь быть на связи
✔️ Какие крутые штуки я могу сделать?
✅ Бургер меню - оно же меню, которое компактно складывается на мобильных устройствах и расширяется при вызове меню.
✅ Табы - переключение блоков с информацией, по нажатию нужных заголовков.
✅ Слайдер - практически ни один макет не обходится без этого элемента.
✅ Спойлер - чаще всего используются в разделе FAQ.
✅ И много других, классных диковинок.
Заказчику
1. Дорогие заказчики прошу подтверждать всю переписку в личных сообщениях что бы не дать мошеиникам использовать ссылку на мой акк при переписке в лс.
2. Если вам в мессенджерах написали от моего имени скиньте переписку мне в профиль для подтверждения данных.
Спасибо за внимание!
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