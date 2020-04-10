Семантическая, кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Flexbox, БЭМ
Знания, умения, навыки:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+).
- Photoshop, Figma.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Написание простого, читабельного, контекстно кода.
- Аккуратный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту, Skype - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
Skype:live: work.webcodelion
E-mail: [email protected]
Telegram: @webcodelion
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта портфолио для дизайнера.130 просмотров
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- Адаптивная верстка сайта "RESTAURANT"134 просмотра
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- Адаптивная верстка интернет магазина "CarStore"195 просмотров
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- Адаптивная верстка сайта с кучей слайд-шоу241 просмотр
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- Адаптивная верстка интернет магазина272 просмотра
- Город на фоне228 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Agency"131 просмотр
- Адаптивная верстка "Магазин часов"114 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
3 года назад
Оперативно, добросовестно, квалифицировано. Все поставленные задачи выполнял в срок, на все вопросы отвечал компетентно, работой очень доволен. Если нужна будет услуга знаю к кому можно обратиться и порекомендовать своим знакомым. Спасибо за терпение!)
Ответный отзыв
Работаем не в первый раз, и как всегда все на уровне, четкая постановка задачи, адекватные требования, своевременная оплата. Буду рад другим проектам
$100
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно, все доработки были сделаны быстро! Спасибо.
Ответный отзыв
Очень четкая постановка задачи, мгновенная обратная связь, готовность прислушиваться к рекомендациям + приятное общение и денежные бонусы за оперативность. Однозначно рекомендую. Спасибо за проект!Буду рад к дальнейшему сотрудничеству))
$65
10 баллов
4 года назад
Богдан выполнил задание не просто по ТЗ, а даже лучше! Верстка красивая и аккуратная (это очень важно для меня). Сделано с душой, максимальной внимательностью и профессиональным подходом. Сердечно благодарю и всем советую)
Ответный отзыв
Работой с Кристиной доволен на 100%. Оплата, постоянный онлайн, ответы на вопросы - всё отлично! Всем доволен. Рекомендую! Приятно работать!!! Буду рад продолжить в будущем 👍😉
$60
9 баллов
4 года назад
Человек шарит в теме верстки однозначно, но самое главное что всегда идёт навстречу и допиливает все нюансы заказчика чуть ли не до идеала и без каких-либо "Да и так нормально же" "Мы не договаривались" "Этого не было в ТЗ".... Были кое-какие моменты со сроками, но не критично. Буду ещё работать с данным фрилансером.
Ответный отзыв
Спасибо за возможность поработать над интересным проектом. Четкое ТЗ, выплатил больше чем договаривались. Очень хороший заказчик)) С удовольствием поработаю еще!))!
$2
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Антона, как честного и порядочного человека. Спокойно работайте, он никогда не подведет. Спасибо за заказ и до новых встреч.
HTML-верстка
5 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#608