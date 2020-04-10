Человек шарит в теме верстки однозначно, но самое главное что всегда идёт навстречу и допиливает все нюансы заказчика чуть ли не до идеала и без каких-либо "Да и так нормально же" "Мы не договаривались" "Этого не было в ТЗ".... Были кое-какие моменты со сроками, но не критично. Буду ещё работать с данным фрилансером.