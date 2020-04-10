webcodelion

Семчук Богдан webcodelion

 
25 летУкраина/Умань
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Семантическая, кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Flexbox, БЭМ

 Знания, умения, навыки:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+).
  • Photoshop, Figma.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Написание простого, читабельного, контекстно кода.
  • Аккуратный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Адаптация / внедрение плагинов.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту, Skype - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.

﻿

Skype:

 live: work.webcodelion

E-mail: [email protected]

Telegram: @webcodelion

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSFigmajQueryPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$130
10 баллов
3 года назад
Сверстать и натянуть на WP
Оперативно, добросовестно, квалифицировано. Все поставленные задачи выполнял в срок, на все вопросы отвечал компетентно, работой очень доволен. Если нужна будет услуга знаю к кому можно обратиться и порекомендовать своим знакомым. Спасибо за терпение!)
Работаем не в первый раз, и как всегда все на уровне, четкая постановка задачи, адекватные требования, своевременная оплата. Буду рад другим проектам
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сайт визитка на WP
Работа выполнена качественно, все доработки были сделаны быстро! Спасибо.
Очень четкая постановка задачи, мгновенная обратная связь, готовность прислушиваться к рекомендациям + приятное общение и денежные бонусы за оперативность. Однозначно рекомендую. Спасибо за проект!Буду рад к дальнейшему сотрудничеству))
Ответный отзыв
unionfourman
Кристина 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Сверстать 4 страницы
Богдан выполнил задание не просто по ТЗ, а даже лучше! Верстка красивая и аккуратная (это очень важно для меня). Сделано с душой, максимальной внимательностью и профессиональным подходом. Сердечно благодарю и всем советую)
Работой с Кристиной доволен на 100%. Оплата, постоянный онлайн, ответы на вопросы - всё отлично! Всем доволен. Рекомендую! Приятно работать!!! Буду рад продолжить в будущем 👍😉
Ответный отзыв
bratoz
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$60
9 баллов
4 года назад
Современная адаптивная верстка чата.
Человек шарит в теме верстки однозначно, но самое главное что всегда идёт навстречу и допиливает все нюансы заказчика чуть ли не до идеала и без каких-либо "Да и так нормально же" "Мы не договаривались" "Этого не было в ТЗ".... Были кое-какие моменты со сроками, но не критично. Буду ещё работать с данным фрилансером.
Спасибо за возможность поработать над интересным проектом. Четкое ТЗ, выплатил больше чем договаривались. Очень хороший заказчик)) С удовольствием поработаю еще!))!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$2
10 баллов
4 года назад
Нужно поправить psd макет текст
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Рекомендую Антона, как честного и порядочного человека. Спокойно работайте, он никогда не подведет. Спасибо за заказ и до новых встреч.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#608