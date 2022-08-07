Провести дебаггинг в верстке на Webflow

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка480 просмотров

Изучить сайт (лендинг) на webflow

  • проверить стили, классы, отступы, найти все баги в верстке
  • зафиксировать скоуп работ и сделать оценку
  • провести дебаггинг (пофиксить все баги)
Требования: опытный верстальщик (от 2ух лет опыта работы с Webflow, умение верстать pixel-perfect и делать адаптивную/резиновую верстку)
Webflow
3 года назад
EasyWebstudio
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сардор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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