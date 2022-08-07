Требуется натянуть дизайн из Figma на текущий магазин на платформе WP Woocommerce. Сайт полностью функционирует, изменения в дизайне не глобальные. Необходимо выполнить HTML-верстку и адаптацию существующего контента под новый дизайн.
Провести дебаггинг в верстке на Webflow
Изучить сайт (лендинг) на webflow
- проверить стили, классы, отступы, найти все баги в верстке
- зафиксировать скоуп работ и сделать оценку
- провести дебаггинг (пофиксить все баги)
Заявки фрилансеров
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