Адаптивная верстка и посадка на Вордпресс

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки1912 просмотров

Здравствуйте нужно сверстать макет https://www.figma.com/file/Hwoyd8xM5uEmnXs9ojps89/Dubai-real-estate-agency-(Copy) и посадить на WordPress.

WordPress
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