Необхідно зверстати сайт ITifico за дизайном з Figma, використовуючи React (functional components) та чистий код. Важливо дотримуватись BEM або іншого фреймворка для зрозумілості коду, оскільки в майбутньому планується підтримка сайту. Потрібно надати приклади вже реалізованих проектів та відповісти на питання щодо реалізації перекладу та плану виконання проекту.
Адаптивная верстка и посадка на Вордпресс
Здравствуйте нужно сверстать макет https://www.figma.com/file/Hwoyd8xM5uEmnXs9ojps89/Dubai-real-estate-agency-(Copy) и посадить на WordPress.
Заявки фрилансеров
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