ITifico верстка сайту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок843 просмотра

Потрібно зверстати сайт згідно дизайну - https://www.figma.com/file/cmIXxyQaBCThlCy6t3e7uK/ITifico-(IT-Blog)-source?node-id=84%3A23012

ТЗ додаю у файлі

Основні вимоги:

- React (functional components)

- clean code

- хочу побачити проекти, які ви вже зверстали

Основні запитання:

- як будете реалізовувати переклад

- як побудуємо виконання проекту? для мене важливо, щоб код був зрозумілим, використувався BEM, або інший фреймворк, оскільки в майбутньому я буду підтримувати цей сайт

Node.js
3 года назад
guest_16597274707426
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Frost7049
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$500
30 дней
Escrow
Очень ответственный, спокойно относиться к правкам и делает все вовремя! Спасибо Дилрозбеку, за качественный и хороший сайт, я доволен
Мне понравился проект, я делал его с удовольствием, Стас всегда был со мной на связи, я получил много опыта, я доволен Стасом!

Заявки фрилансеров

Артём
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
43 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Frost7049
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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