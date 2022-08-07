Вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки443 просмотра

Здравствуйте нужна адаптивная верстка макета. В макете много повторяющихся элементов. Скину кандидату на рассмотрение.

3 года назад
desm-net
Сергей 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$50
2 дня
Рекомендую, кто ожидает выполнение своих задач качественно, вовремя и комфортно. Отличная коммуникация, отстроенный процесс вхождения в задачу, никаких неожиданностей в процессе выполнения и качественная работа на результат!!!
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
Егор
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Азамат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Илья
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
34 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Кирилл
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Андрей
 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 часов назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Дилрозбек
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется HTML-верстка страницы по макету из Figma. В отклике укажите примерное время на выполнение работы, стоимость за час и ваш опыт работы. Задача включает точное следование макету и создание адаптивного дизайна.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать 2 страницы

    $50

    Требуется сверстать 2 страницы с учетом высокого качества и адаптивности для мобильных устройств. Необходимо обеспечить корректное отображение на различных экранах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать несколько страниц

    Требуется верстальщик для выполнения HTML-верстки нескольких страниц по предоставленным схемам и стилям готового сайта. Работы должны быть выполнены в течение одного дня: начать сегодня и закончить завтра.

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибки на сайте VUE JS

    $50

    Требуется исправить ошибки вывода товаров в каталоге интернет-магазина, разработанного на VUE JS. Данные приходят по API с Бекэнда. Срок выполнения - до конца дня 05.08.22. Документ с деталями прикреплен.

    JavaScriptVue.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт из тильды/фигмы

    $75

    Необходимо переверстать тестовый сайт с платформы Tilda в стандартный макет HTML/CSS/JS. Важным условием является сохранение всех эффектов и функционала оригинального сайта. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptTilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайту з фігми

    Необхідно реалізувати HTML-верстку сайту за наданим макетом з Фігми. У завданні включено створення анімацій та адаптивного дизайну. Бюджет складає 1200 грн, аванс після завершення половини роботи.

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать 6-страничный сайт по продаже аккаунтов различных игр с использованием чистого HTML5 и CSS3. Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства, следуя предоставленному дизайну. Обязательно наличие портфолио для оценки ранее выполненных работ.

    HTML
    HTML-верстка86 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отладить вёрстку сайта (бутстрап, адаптив)

    $40

    Требуется отладить адаптивную вёрстку сайта на HostCMS 5 с использованием Bootstrap v2.3.1. Необходимо исправить отступы между элементами, обеспечить корректное выстраивание блоков в мобильной версии и предотвращение их наложения. Доступ к админке и FTP будет предоставлен.

    Bootstrap
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт

    Требуется верстальщик для создания сайта, похожего на vc.ru. Работа будет происходить на галп сборке и GitHub. Необходимо отчитываться о прогрессе каждые 2-3 дня. Оплата осуществляется только по завершению проекта. Портфолио и примеры кода обязательны для оценки.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад