Требуется верстальщик для создания сайта, похожего на vc.ru. Работа будет происходить на галп сборке и GitHub. Необходимо отчитываться о прогрессе каждые 2-3 дня. Оплата осуществляется только по завершению проекта. Портфолио и примеры кода обязательны для оценки.